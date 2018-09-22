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Ankara Su Kesintisi 27 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 27 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.04.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.04.2022 18:00:00
Detay: PLANLI KESİNTİ : NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİNDE DEPO SEVİYELERİNİN AŞIRI KULLANIMDAN KAYNAKLI DÜŞMESİNDEN DOLAYI BELİRLİ BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 27.04.2022 15:00:00
Detay: AKYURT YILDIRIM MAH ŞEHİT TEZCAN ÖZDEMİR CADDESİ İÇERİSİN ALT YAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA 90 PVC İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR BİLGİNİZE
Etkilenen Yerler: AKYURT YILDIRIM MAH

 

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