Ankara Su Kesintisi 28 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 28 Ekim 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Ekim 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Ekim 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
HAYMANA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.10.2022 11:00:00
Tamir Tarihi: 28.10.2022 14:00:00
Detay: Haymana Merkez Seyran Mahallesi Ankara Caddesi No2 önündeki 280'lik ana iletim hattı arızasından dolayı 28.10.2022 saat 14:00'a kadar su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Merkez Seyran Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi, Çaldağ Mahallesi, Yenimahalle
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