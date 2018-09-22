Ankara Su Kesintisi 28 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 28 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
28 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.11.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 28.11.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Selametli Mahallesinde su depolarinda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 28/11/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Selametli Mahallesi.
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.11.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 28.11.2022 17:00:00
Detay: Barbaros Mahallesi Karaca Caddesinde oluşan 100 lük pvc boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmıştır.
Etkilenen Yerler: Barbaros Mahallesi Ferda Cadesi ve Karaca Caddesine Bağlı Sokaklar.
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 28.11.2022 13:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Fatih mahallesi dergah sokak içerisinde 225 lik pvc içmesuyu şebeke hattı arızası nedeniyle kesintisi su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fatih mahallesi Tevfik ileri mahallesi.
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.11.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.11.2022 16:00:00
Detay: Alcı Mah. karani sk da meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.11.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.11.2022 13:00:00
Detay: Şahintepe mh Şirintepe mh misket mh üst kotları ile Tuzluçayır mh bir kısmı
Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi
AYAŞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 28.11.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 28.11.2022 13:00:00
Detay: Şahintepe mh Şirintepe mh misket mh üst kotları ile Tuzluçayır mh bir kısmı
Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi
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