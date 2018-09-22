Ankara Su Kesintisi 28 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 28 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 28 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 28 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 28 Nisan 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

28 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2022 10:00:00

Tamir Tarihi: 28.04.2022 16:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ, Sayın Abonemiz, Etimesgut ilçesi Ayyıldız Mahallesi DMA bölgesinde izole alan sınırlarının netleştirilmesi ve bölgede kayıp kaçak suyun minimum seviyeye indirilmesini hedefleyen çalışmalar yapılacağından, 28 Nisan 2022 Perşembe (Yarın) günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayyıldız, Ahi Mesut, Topçu ve Oğuzlar Mahalleleri etkilenecektir. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2022 08:15:00

Tamir Tarihi: 28.04.2022 13:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ESERTEPE SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ ESERTEPE SOKAK VE BİR KISMI

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 28.04.2022 14:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT ONARIM TARİHİ: 28.04.2022 09:00 BİTİŞ TARİHİ : 28.04.2022 14:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şehitlik Mahalle, Şehitlikkaşı Caddesi’nde su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENECEK YERLER: Şehitlik Mahallesi’nin Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi’nin Bir Bölümü

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2022 09:20:00

Tamir Tarihi: 28.04.2022 13:00:00

Detay: Baraj Mahallesi Selçuklu Caddesi ile Akıncılar Sokak köşe de oluşan içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj Mahallesinin bir kısmı

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2022 09:30:00

Tamir Tarihi: 28.04.2022 13:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3603/3 SOKAK İÇERİSİNDE Ø 100 mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ YAKACIK BULVARI İLE 3603/3. SOKAK VE CİVARI

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.04.2022 08:00:00

Tamir Tarihi: 28.04.2022 18:00:00

Detay: PLANLI KESİNTİ : NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİNDE DEPO SEVİYELERİNİN AŞIRI KULLANIMDAN KAYNAKLI DÜŞMESİNDEN DOLAYI BELİRLİ BİR SÜRE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

İLGİLİ HABERLER

Gazeteilksayfa.com