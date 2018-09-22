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Ankara Su Kesintisi 29 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Ekim 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 29 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 29 Ekim 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Ekim 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.10.2022 11:00:00
Tamir Tarihi: 29.10.2022 13:00:00
Detay: Dağıtım şebeke hattı arızasından kaynaklı Emek ve Cumhuriyet mahallelerinde 3 saatlik su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: EMEK MAHALLESİ ,CUMHURİYET MAHALLESİ

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.10.2022 11:00:00
Tamir Tarihi: 29.10.2022 16:30:00
Detay: Ayaş Çanıllı Çiğdemci Mahallesi içerisinde meydana gelen 160'lık içme suyu ana iletim hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Çanıllı Uluyol ve Çanıllı Çiğdemci Mahalleleri

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.10.2022 14:25:00
Tamir Tarihi: 29.10.2022 17:00:00
Detay: Mevlana Mah. A. Andiçen cd de meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: MEVLANA MAH ( A. ANDİÇEN CD , 428 SK , 447 SK )

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