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Ankara Su Kesintisi 29 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 29 Kasım 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 29 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 29 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 29 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 29 Kasım 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

29 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.11.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 29.11.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi Sogulcak ve Mahmatlı Bahçe Mahallelerinin su depolarinda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 29/11/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Sogulcak Mahallesi ve Mahmatlı Bahçe Mahallesi

Arıza Tarihi: 29.11.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.11.2022 16:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Karaoğlan mahallesi konya yolu üzerinde bulunan @ 400 lük ductil hattaki bransman bağlantısı nedeniyle 29/11/2022 saat 09:00 ile 16:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Oğulbey, yağlı pınar,ahiboz ve Karagedik mahalleleri.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.11.2022 08:35:00
Tamir Tarihi: 29.11.2022 17:00:00
Detay: Çubuk ilçesi Barbaros Mahallesi Karaca caddesinde meydana gelen 100'lük pvc boru arızası nedeniyle saat 17:00'a kadar su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Barbaros Mahallesi Ferda Caddesi ve Karaca Caddesine bağlı sokaklar.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.11.2022 09:45:00
Tamir Tarihi: 29.11.2022 12:45:00
Detay: Temellli Malıköy Mahallesi Bedirhan Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Temelli Malıköy ve Ihlamurkent tamamı

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