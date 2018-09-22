Ankara Su Kesintisi 29 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 29 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 29 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
29 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.05.2022 11:00:00
Tamir Tarihi: 29.05.2022 16:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Gülüzar Sokak üzende oluşan su şebeke hattı arızasından dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Mehmet akif mahallesi bir kısmı
ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.05.2022 10:55:00
Tamir Tarihi: 29.05.2022 12:55:00
Detay: Yenice mah menekşe sok içerisindeki arızadan dolayı 10/55 ile 12/ 55 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler yenice mah ismetpaşa mah ve yenipınar mah üstkotları
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.