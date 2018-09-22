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Ankara Su Kesintisi 3 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Haziran 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 3 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 3 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 3 Haziran 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

3 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.06.2022 23:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2022 10:00:00
Detay: Turkuaz Mahallesi 4353.Sokak 100 lük Pe boruda meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Turkuaz Mahallesi 4353. Sokak ve civarı

 

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2022 17:00:00
Detay: Y.BEYAZIT MAHALLESİ FAHRİ SOKAĞA DÖŞENEN 110 LUK PE100 HAT DÖŞEMESİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT MAHALLESİ İZZET BEGOVİÇ VE BAĞLI SOKAKLAR Y.BEYAZIT MAHALLESİ BERAT CAADESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2022 19:00:00
Detay: PLANSIZ KESİNTİ : ÇAYIRHAN MAHALLESİ MEVCUT DEPOLARINI BESLEYEN KARAKÖY MEVKİİNDEKİ POMPA İSTASYONUNDA MEYDANA GELEN ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE BELİRLİ BİR SÜRE SU VERİLEMEYCEKTİR.
Etkilenen Yerler: ÇAYIRHAN MAHALLESİ

 

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2022 15:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2022 19:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde yapılacak olan Beytepe Mahallesi Ali Şir Nevai Caddesi üzerindeki Q100'lük ductil boru bağlantı çalışmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çankaya İlçesi Prof. A. Taner Kışlalı Mahallesi ve İlko Sitesi tamamı, Beytepe Mahallesi bir kısmı

 

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.05.2022 14:25:00
Tamir Tarihi: 3.06.2022 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Dere köy Mahallesi sondaj kuyusunda meydana gelen İçme suyu pompa arızası (motor yanık) nedeniyle Plansız su kesintisi yapılmaktadır. Arıza 03.06.2022 saat 17:00 ye kadar uzatılmıştır
Etkilenen Yerler: Dereköy Mahallesi

 

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