Ankara Su Kesintisi 30 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 30 Ekim 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Ekim 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Ekim 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.10.2022 23:20:00
Tamir Tarihi: 30.10.2022 03:00:00
Detay: Y.Beyazıt Mahallesi S.Ali Aydoğan caddesinde oluşan 300 lük boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmıştır.
Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT MAHALLESİ Ş.ALİ AYDOĞAN CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR
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