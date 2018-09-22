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Ankara Su Kesintisi 30 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Kasım 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 30 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 30 Kasım 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

30 Kasım 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.11.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.11.2022 17:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi bağ içi,Bezirhane ve Mahmatlı Mahallelerinin su depolarinda yapilacak bakım, onarım ve temizlik çalışması nedeniyle 30/11/2022 saat 08:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Bezirhane - Bagiçi ve Mahmatlı Mahalleleri

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