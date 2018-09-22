Ankara Su Kesintisi 30 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 30 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.05.2022 09:10:00
Tamir Tarihi: 30.05.2022 13:00:00
Detay: Kale Mahallesi Ulucanlar Caddesinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kale Mahallesinin bir kısmı
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