Ankara Su Kesintisi 31 Ekim 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2022, 31 Ekim 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
31 Ekim 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.10.2022 10:55:00
Tamir Tarihi: 31.10.2022 12:00:00
Detay: Atatürk Mah. Ayasofya Cad.'de dağıtım şebeke hattında su arızası nedeniyle 16:30 kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Atatürk Mah. Ayasofya Cad. Bosna Hersek Cad. Bağlı Sk.
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.10.2022 21:50:00
Tamir Tarihi: 31.10.2022 09:00:00
Detay: Çiçek Tepe Mahallesi Küme Evleri içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Çiçek Tepe Mahallesi
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.10.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 31.10.2022 15:00:00
Detay: Fevzi Çakmak Mahallesi Hekimoğlu Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle, plansız su kesintisi yapılmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Fevzi Çakmak Mah. Cumhuriyet caddesi (Yenikent sanayi civarı)
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.