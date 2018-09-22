Ankara Su Kesintisi 31 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 31 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 31 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 31 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 31 Mayıs 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

31 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.05.2022 17:00:00

Tamir Tarihi: 1.06.2022 21:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi tek yapı kooparatifi içerisinde bulunan TSW-19 su deposunun 30/05/2022 Pazartesi günü saat 17:00 ile 01/06/2022 Çarşamba günü saat 21:00 arasında bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışma nedeniyle etkilenen yerlerin üst kotlarında basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bahçelievler, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacıhasan, Hacılar, Hacı Muratlı,İkizce,İncek,Karagedik,Karaoğlan,Karşıyaka,Kızılcaşar,Örencik,Oğulbey,Seğmenler,Şafak,Taşpınar,Tepeyurt,Yağlıpınar,Yavrucuk ve Yaylabağ mahalleleri.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.05.2022 07:00:00

Tamir Tarihi: 31.05.2022 12:00:00

Detay: DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Fatih Mahallesi, Atilla Caddesi’nde su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENECEK YERLER: Fatih Mahallesi ,Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle’nin Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi ,Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle’nin Bir Bölümü

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.05.2022 09:00:00

Tamir Tarihi: 31.05.2022 13:00:00

Detay: Çamlıdere İlçesi, Kayabaşı Yayla Tepebaşı Küme evleri İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kayabaşı Yayla Mahallesi

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.12.1899 09:20:00

Tamir Tarihi: 31.05.2022 13:00:00

Detay: YEŞELİTEPE MAHALLESİ ÇUBUK CADDESİ ELÇİ SOKAK KÖŞE FİRMA KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA 100 DUKTİL BORUYA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: YEŞİLTEPE MAHALLESİ

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