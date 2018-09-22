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Ankara Su Kesintisi 5 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 5 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 5.05.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2022 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Fatih mah Han sokak içerisinde meydana gelen 110 luk PVC boru arızası nedeniyle 05.05.2022 perşembe günü saat 12:00 kadar kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Fatih mah bir kısmı

 

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 5.05.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2022 12:00:00
Detay: DETAY: ETİMESGUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ 2464 CAD. İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN TEMİZ SU Ø 150 DUKTİL ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇEKAPI MAH. VE JANDARMA LOJ.

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 5.05.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 5.05.2022 15:00:00
Detay: ARIZA TARİH VE SAAT BAŞLANGIÇ : 05.05.2022 - 09:30 BİTİŞ : 05.05.2022 - 15:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde su şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü

 

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 5.05.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 5.05.2022 11:00:00
Detay: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİNDE BULUNUN 200 LÜK VANA ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

 

 

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