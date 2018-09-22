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Ankara Su Kesintisi 6 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 6 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 6 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

6 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2022 14:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2022 16:30:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Yahyalar Mahallesi Hafız Ziya Tığlıoğlu Sokak PVC 75’lik İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yahyalar-Orta- Ömerağa Mahallesi

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.06.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 6.06.2022 13:00:00
Detay: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY SOKAKTA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI BAŞAĞAÇ MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY SOKAK VE BAŞAĞAÇ MAHALLESİNİN BİR KISMINDA

 

 

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