Ankara Su Kesintisi 6 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 6 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 6 Mayıs 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.05.2022 08:20:00
Tamir Tarihi: 6.05.2022 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ UZUN SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ VE ZAFER MAHALLESİNİN BİR KISMI
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.