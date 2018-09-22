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Ankara Su Kesintisi 7 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 7 Haziran 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 7 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 7 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 7 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 7 Haziran 2022 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

76 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.06.2022 14:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2022 16:30:00
Detay: Çamlıdere İlçesi, Yahyalar Mahallesi Hafız Ziya Tığlıoğlu Sokak PVC 75’lik İçme Suyu Şebeke Hattı arızasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Yahyalar-Orta- Ömerağa Mahallesi

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.06.2022 17:30:00
Tamir Tarihi: 7.06.2022 08:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Kösrelik kızığı mahallesi Taşkent yapı kooperatifinde depo bakım onarım çalışması nedeniyle kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Kösrelik kızığı Taşkent yapı koop.

 

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 6.06.2022 08:30:00
Tamir Tarihi: 6.06.2022 17:30:00
Detay: AKYURT YEŞİLTEPE MAH ÇUBUK CADDESİ DE FİRMA TARAFINDAN ALT YAPI ÇALIŞMASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK TIR
Etkilenen Yerler: AKYURT YEŞİLTEPE MAH

 

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