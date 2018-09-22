Ankara Su Kesintisi 8 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

8 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.06.2022 07:00:00

Tamir Tarihi: 8.06.2022 13:00:00

Detay: DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Gülveren mahallesi Türkeli Sokakta su şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi , Esentepe Mahallesi Tamamı ve Şentepe Mahallesi bir bölümü

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.06.2022 09:45:00

Tamir Tarihi: 8.06.2022 14:00:00

Detay: Yenice mah. Cumhuriyet cad. içerisinde su döşeme esnasında su şebeke hattındaki arızadan dolayı saat 9/30 ile 14/ 00 saatleri arası su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: yenice mh. Yenipınar mh üst kotları. İsmetpasa mh

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.06.2022 10:30:00

Tamir Tarihi: 8.06.2022 14:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Karşıyaka mahallesi 612 cadde de bulunan bkv odasının bakım ve onarım çalışması nedeni ile 08/06/2022 saat 10:30 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak

Etkilenen Yerler: Karşıyaka mahallesinin bir kısmı.

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