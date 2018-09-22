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Ankara Su Kesintisi 8 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 8 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

8 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.05.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.05.2022 12:00:00
Detay: Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi Reyhan Caddesi'nde Ø 200 mm çapında ductil hattındaki branşman bağlantısı nedeniyle 08/05/2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: İncek Mahallesi'nin bir kısmı.

 

 

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