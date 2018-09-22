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Ankara Su Kesintisi 8 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 8 Nisan 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 8 Nisan 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 8 Nisan 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 8 Nisan 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 8 Nisan 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

87 Nisan 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.04.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.04.2022 15:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAHALLE SÜMBÜL SOKAK İÇERİSİN DE MEYDANA GELEN Q250 ASBEST BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YUKARI EMİRLER AŞAĞI YENİ MAHALLELERİ

 

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.04.2022 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.04.2022 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ AŞAĞI YAHYALAR MAHALLESİ 987/1 SOKAK İÇERİSİNDE Ø 100 mm LİK İÇME SUYU ŞEBEKE İLETİM HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN KAYNAKLI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YENİMAHALLE İLÇESİ AŞAĞI YAHYALAR MAHALLESİ 987/1 SOKAK VE CİVARI

 

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