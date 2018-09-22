  • BIST 2.558,92
  • Altın 1022.946
  • Dolar 17.2012
  • Euro 18.4765
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Ankara Su Kesintisi 9 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 9 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 9 Haziran 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 9 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 9 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

9 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.06.2022 10:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Protokol yolu üzeri 350’lik duktil hattı arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Tevfik ileri mahallesi bir kısmı

 

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.06.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.06.2022 23:00:00
Detay: HAYMANA MERKEZ MAHALLELERİN İÇMESUYU KAYNAĞINI BESLEYEN BAŞDEĞİRMEN MEVKİİSİNDE ENERJİ-SA KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR. ENERJİ-SA EKİPLERİ TARAFINDAN ARIZA BAKIM ONARIMI YAPILDIKTAN SONRA SU VERİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: HAYMANA İLÇE MERKEZİ MAHALLELERİ MEDRESE MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, SEYRAN MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ.

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 2022 ASKİ

su-m3-fiyatlari-002.jpg

2022-baraj-doluluk-manset.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye Diyanet Vakfı'ndan gençleri kurban kesmeye teşvik09 Haziran 2022 Perşembe 03:03
  • Engelli vatandaş Hasan Çınar, yerini geri istiyor09 Haziran 2022 Perşembe 02:30
  • Aysbergin Görünmeyen Kısmı09 Haziran 2022 Perşembe 02:02
  • İl Sağlık Müdürlüğü Keçiören’e 3 sağlık merkezi birden yaptırıyor09 Haziran 2022 Perşembe 01:01
  • Ankara'da şiddetli sağanak! Araçlar suya battı!08 Haziran 2022 Çarşamba 09:20
  • Etimesgut Belediyesi, kent mobilyası satın alacak 08 Haziran 2022 Çarşamba 05:05
  • Çölyak hastaları yüksek fiyatlardan dertli08 Haziran 2022 Çarşamba 03:03
  • Umut08 Haziran 2022 Çarşamba 02:02
  • Otizm Hizmet Birimi için ihaleye çıkıldı07 Haziran 2022 Salı 05:05
  • Sehpadaki yiğitler: Selçuk - Halil07 Haziran 2022 Salı 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti