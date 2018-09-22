Ankara Su Kesintisi 9 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Haziran 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Haziran 2022 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Haziran 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.06.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.06.2022 10:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi, Protokol yolu üzeri 350’lik duktil hattı arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Tevfik ileri mahallesi bir kısmı
HAYMANA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.06.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 9.06.2022 23:00:00
Detay: HAYMANA MERKEZ MAHALLELERİN İÇMESUYU KAYNAĞINI BESLEYEN BAŞDEĞİRMEN MEVKİİSİNDE ENERJİ-SA KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR. ENERJİ-SA EKİPLERİ TARAFINDAN ARIZA BAKIM ONARIMI YAPILDIKTAN SONRA SU VERİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: HAYMANA İLÇE MERKEZİ MAHALLELERİ MEDRESE MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, SEYRAN MAHALLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ.
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