Ankara Su Kesintisi 9 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 9 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 9 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
9 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 10.05.2022 08:00:00
Tamir Tarihi: 10.05.2022 18:00:00
Detay: CUBUK İLCESİ ATATÜRK MAHALLESİ BARBAROS MAHALLESİ YENİ HAT VE TERFİ DÖŞEMESİNDEN DOLAYI 10.05.2022 İTİBARİYLE SAAT 08:00 18:00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER ATATÜRK MAHALLESİ ÜSTKISMI VE BARBAROS MAHALLESİ ÜST KODLARI TAHMİNİ VERİLİŞ 10.05.2022 SAAT :18:00
ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.05.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 9.05.2022 13:00:00
Detay: CUBUK İLCESİ YAVUZ SELİM MAHALLESİ ARİF 1 SOKAK,DA YENİ BAGLANTI HATTI DÖŞEMESİN,DEN DOLAYI 100 LÜK PVC BORUDAN POLİETİLEN BORUYA GECİŞİNDEN DOLAYI SAAT 10:00 SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER AKINCI CADDESİ VE İRŞAD CADDESİNE BAGLI SOKAK,LAR TAHMİNİ SULARIN VERİLİŞ SAAT :13:00
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