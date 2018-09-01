Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 8 Ekim 2022 Ankara doğalgaz fiyatı

Doğalgaza gelen zamların ardından Ankara'da Başkent Doğalgaz'ın yeni fiyatları merak ediliyor. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? 100 TL'ye ne kadar doğalgaz ediyor? İşte Ankara'daki güncel doğalgaz fiyatları..

Kışın yaklaşması havaların soğumasıyla d​​​oğalgaza gelen zamların ardından Ankara'da Başkent Doğalgaz'ın yeni fiyatları merak ediliyor. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? 100 TL'ye ne kadar doğalgaz ediyor? İşte Ankara'daki güncel doğalgaz fiyatları..

1 EYLÜL 2022 Doğalgaz zammı! Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar?

İşte doğalgazın yeni zamlı fiyatı .. Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar?

Ankara'nın doğalgaz dağıtım firması olan Başkentgaz resmi internet sitesinden güncel doğalgaz birim fiyatlarını paylaşıyor ancak sitedeki veriler vatandaşın anlayacağı şekilde olmuyor.

Kademelerden söz ediliyor, bazı fiyatlara yer veriliyor ancak hangi abonenin hangi kademeye girdiği bilinemeyebiliyor. Ve verilen fiyatlara vergi gibi kimi kalemlerin dahil olmadığı biliniyor.

Neticede Başkentliler doğalgazın metre küp fiyatı ne şeklindeki sorusuna net cevap arıyor ama bu cevabı Başkentgaz'ın sitesinde bulamıyor.

Bu sorunun cevabı Başkentgaz KİOSK'larından doğalgaz satın alındığında görülebiliyor.

Başkentgaz KİOSK'ları kullanıldığında Ankara'da en güncel doğalgaz fiyatının ne olduğu anlaşılıyor.

Daha doğrusu, kaç liraya kaç metre küp doğalgaz alındığı görülebiliyor.

İşte bazı örnekler:

25 Eylül 2022 tarihinde Keçiören'de bir KİOSK'tan alınan doğalgaz makbuzundan, Ankara'da 1 metre küp doğalgazın tahmin edilen rakamların çok üzerinde olduğu sonucu çıkıyor.

Yandaki güncel Başkentgaz doğalgaz makbuzunda, vatandaş 1800 TL'lik doğalgaz satın almış.

Makbuzda 1800 TL'ye alınan gaz miktarı 155.085 metre küp gözüküyor.

1800 TL'den 5 TL KİOSK ücreti kesilmiş, 1795 TL'lik doğalgaz satımı gerçekleşmiş.

Bu durumda, 1795 TL'yi 155.085 metre küpe böldüğümüzde 11.57 çıkıyor.

25 Eylül 2022 tarihli KİOSK makbuzuna göre, Ankara'da doğalgaz metre küp fiyatı 11 TL 57 kuruşa tekabül ediyor.

Başkent Başkentgaz KİOSK'larından alınan bir başka doğalgaza dair makbuzda da 395 TL'ye 40.7 metre küp doğalgaz yüklendiği görülüyor. Burada da doğalgazın metre küp fiyatı 9 küsur TL'ye tekabül ediyor.

KİOSK'lardan satın alınan doğalgaz metre küp fiyatlarında yaşanan bu değişimin "fiyat fark tutarı" ilavelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

1 Eylül 2022 Doğalgaz Zammı?

BOTAŞ , konutlarda kullanılan doğalgaza 1 Eylül 2022'den geçerli olmak üzere 20,4 zam yaptı.

Ankara'da doğalgazın m3 fiyatı 1 Eylül zammıyla beraber normal abone için 5,70 liraya yükselmişti.

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