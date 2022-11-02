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Ankara’da öğrenciye yurt ve kiralık ev fiyatları ne kadar oldu?

Ankara’ da devlet yurt fiyatları ne kadar? Ankara’da KYK yurt fiyatları ne kadar? 2022 Ankara yurt fiyatları. Ankara KYK fiyatları. Ankara özel yurt fiyatları. Ankara’da kız yurdu fiyatları. Ankara’da erkek yurdu fiyatları ne kadar?
Ankara’da öğrenciye yurt ve kiralık ev fiyatları ne kadar oldu?

Ülke genelinde olduğu gibi Başkent’te de artan kira fiyatları sebebiyle Ankara’da okuyan öğrencilerin ilk tercihleri devlet yurtları oldu. Peki Ankara’ da devlet yurt fiyatları ne kadar? Devlet yurdu çıkmayan öğrenciler özel yurt tercih etmeleri halinde ne gibi meblağlarla karşı karşıya kalacaklar? Ankara’da özel yurt fiyatları ne kadar? Ankara’da KYK yurt ücretleri ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan zam sonrası en düşük yurt ücreti 500 Türk Lirası olarak belirlendi.

2021-2022 eğitim öğretim yılında en düşük KYK yurt fiyatı 275 TL iken, 2022-2023 KYK yurt fiyatları ise 500 TL olarak belirlendi ve uygulandı. 

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt bulunuyor. Yurt ücretleri 1. tip yurtlardan 6. tip yurtlara doğru artış gösteriyor. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir. 

İşte yurt tiplerine göre ücretlendirme şekilleri:

1.Tip Yurt ücreti 500 TL, Depozito ücreti 683 TL
2.Tip Yurt ücreti 550 TL, Depozito ücreti 752 TL
3.Tip Yurt ücreti 600 TL, Depozito ücreti 820 TL
4.Tip Yurt ücreti 650 TL, Depozito ücreti 888 TL
5.Tip Yurt ücreti 700 TL, Depozito ücreti 957 TL
6. Tip Yurt ücreti 800 TL, Depozito ücreti 1093 TL

Peki Ankara’da özel yurt fiyatları ne kadar?

Ankara’da özel yurt fiyatları 2021 yılında en düşük 8 bin TL iken en yüksek 48 bin TL arasındaydı. 2022 Ankara kız yurdu fiyatları ise 12 bin TL ile 72 bin TL arasında olurken, 2022 Ankara erkek yurt fiyatları 12 bin TL ile 68 bin TL arasında.

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Ankara’nın semtlerine göre yurt fiyatları:

Altındağ Yurt Fiyatları 2022: 13 bin 500 TL-52 bin 500 TL
Çankaya Yurt Fiyatları 2022: 12 bin 700TL-72 bin TL
Gölbaşı Yurt Fiyatları 2022: 12 bin TL-45 bin TL
Yenimahalle Yurt Fiyatları 2022: 19 bin 500 TL-52 bin 500 TL
Etimesgut Yurt Fiyatları 2022: 31 bin 500 TL-43 bin 500 TL
Keçiören Yurt Fiyatları 2022: 21 bin TL-27 bin TL
 

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