Ankara'da okul servis ücretlerine zam yapıldı. En kısa mesafe 5 bin TL'yi geçti.
Peki Ankara'da okul servis ücretleri neydi ne oldu?
0 ila 3 kilometre arası servis ücretleri 5 bin 96 TL oldu.
Ankara'da okul servis ücretine 15 kilometreyi geçen her 1 kilometre için 150 TL eklenecek. Bu rakam geçen dönem 90 TL'ydi.
Ankara’da en kısa mesafe olan 0 ile 3 kilometre arasındaki okul için bir öğrenciden talep edilen ücret 9 aylık toplam tutar olmak üzere 3 bin 130 liraydı. Zamla birlikte bu miktar 5 bin 96 TL'ye yükselmiş oldu.
İstanbul'da da servis ücretlerine geçen hafta yüzde 19,21 oranında zam yapılmıştı.
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