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Ankara'da okul servis ücretlerine zam yapıldı

Ankara'da okul servis ücretlerine zam yapıldı. En kısa mesafe 5 bin TL'yi geçti. Ankara'da 0 ila 3 kilometre arası servis ücretleri 5 bin 96 TL oldu. Geçen dönem bu rakam 3 bin 130 liraydı.
Ankara'da okul servis ücretlerine zam yapıldı

Ankara'da okul servis ücretlerine zam yapıldı. En kısa mesafe 5 bin TL'yi geçti. 

Peki Ankara'da okul servis ücretleri neydi ne oldu?

0 ila 3 kilometre arası servis ücretleri 5 bin 96 TL oldu.

Ankara'da okul servis ücretine 15 kilometreyi geçen her 1 kilometre için 150 TL eklenecek. Bu rakam geçen dönem 90 TL'ydi. 

Ankara’da en kısa mesafe olan 0 ile 3 kilometre arasındaki okul için bir öğrenciden talep edilen ücret 9 aylık toplam tutar olmak üzere 3 bin 130 liraydı. Zamla birlikte bu miktar 5 bin 96 TL'ye yükselmiş oldu. 

İstanbul'da da servis ücretlerine geçen hafta yüzde 19,21 oranında zam yapılmıştı. 

Ayrıntılar geliyor...

 

 

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