Ankarakart 2022-2023 vize işlemlerinin başlaması ile vizelerin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Ankarakart vize yenileme nerede, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Ankara öğrenci kartı vize yenileme nasıl yapılır? Vize yenileme son tarihi ne zaman?

Ankara’da EGO tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ocak 2023 tarihine kadar vatandaşların vizelerini yenilemeleri gerekiyor. Aksi takdirde kartları geçersiz olacak. Peki, Ankarakart vize yenileme nerede, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Ankara öğrenci kartı vize yenileme nasıl yapılır? Vize yenileme son tarihi ne zaman? İşte cevapları:

ANKARAKART VİZE YENİLEME NEREDE NASIL YAPILIR?

EGO Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamayla birlikte vatandaşlar Ankarakart vizelerini yenilemeye başladı. Ankarakart’larını yenilemek isteyen vatandaşlar Ankarakart İşlem Merkezleri’ne giderek vize işlemlerini yapabilirler. Kartlarına vize yaptırmak isteyen 61-64 yaş kart sahibi vatandaşlar vize ücretinin yanında İkametgâh Belgesi (Birinci adres Ankara olmak kaydıyla) ile birlikte Ankarakart İşlem Merkezleri’nde vizelerini yapabilirler. Öğrencilerin de vize işlemleri için öğrenci belgelerini yanlarına almaları gerekiyor.

ANKARAKART İŞLEM MERKEZLERİ

Ankarakart İşlem Merkezleri’nin yerleri ve çalışma saatleri şu şekilde:

Hafta içi:

Kızılay İşlem Merkezi: (Saat: 08.00-17.00)

Dikimevi İşlem Merkezi: (Saat: 08.00-17.00)

Beşevler İşlem Merkezi: (Saat: 08.00-17.00)

Akköprü İşlem Merkezi: (Saat: 08.00-17.00)

EGO Hizmet Binası: (Saat: 08.00-17.00)

Cumartesi günleri;

11.00-16.00 saatleri arası (EGO Hizmet Binası hariç) hizmet vermektedir.

ANKARAKART VİZE YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN?

EGO Genel Müdürlüğü’nün kararına göre Mevcut kartlarına 15 Ocak 2023 tarihine kadar vize yaptırmayan vatandaşlar 2023 yılı için toplu taşıma araçlarında kartlarını kullanamayacaktır. Yani vize yenileme son tarihi 15 Ocak 2023 olarak belirlendi.

ANKARAKART VİZE ÜCRETLERİ NE KADAR?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli ulaşım kartlarının vize ücretlerine son üç yıldır olduğu gibi 2023 yılı için de artış yapılmadı. Ayrıca 65 yaş üstü kartlar ile öğrenci kartları için bu sene de ücret alınmıyor.

2022-2023 yılı vize ücretleri ise şu şekilde:

61-64 Yaş Kartı: 120 TL

TÜİK Kartı: 110 TL

Öğretmen Kartı: 70 TL

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