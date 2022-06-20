Annelerden “o muhtarlığa” destek

Gazetemizde yayımlanan “Brandalı önlem” başlıklı haberimiz sonrası madde bağımlılığına karşı “Anneler Hareketi”ni başlatan Cumhuriyet Kadınları Derneği, Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığını ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizde yayımlanan “Uyuşturucuya brandalı önlem” başlıklı haberimiz sonrası Cumhuriyet Kadınları Derneği Mamak Ekin Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek, broşür desteğinde bulundu. Dernek “Anneler Hareketi” kapsamında madde bağımlılığına karşı yaptığı mücadelelerle tanınıyor.

BROŞÜR DESTEĞİNDE BULUNDULAR

Cumhuriyet Kadınları Derneği ziyaret sırasında Ekin Mahallesi Muhtarı Muhsin Şahinkaya ile istişarede bulunarak uyuşturucu ile mücadelede ortak hareket etme kararı aldı. Dernek başlattığı “Anneler Hareketi”ni şöyle tanımlıyor; “Çocuklarımızı, madde kullanımını teşvik eden kültürel emperyalist saldırıya karşı korumada annelerin ve ailelerin elinde büyük bir güç vardır. Yeter ki elimizdeki bu gücün bilincinde olalım, bu gücü doğru kullanalım ve çocuklarımızla ilişkimizde merkeze koyalım.”

“ANNELER HAREKETE GEÇTİ Mİ O İŞ TAMAMDIR”

“Derneğimiz madde bağımlılığına karşı Anneler Hareketi’ni bu bakışla başlatmıştır. Anneler çocukla, oluşumundan itibaren özel bağlar geliştirdikleri için anneler hareketi dedik; ayrıca milletçe, ‘anneler harekete geçti mi, o iş tamamdır’ inancımıza gönderme yaptık, ama elbette ki çalışmanın hedef kitlesi, ailenin iki temel direği olan anne ve babalardır. Toplumda madde kullanımını sıradanlaştırmaya yönelik algı oluşturma çabalarına karşı, madde karşıtı duruşu güçlendirmek istiyoruz.”

Emrah Özcan / İLKSAYFA

