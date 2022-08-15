Asfalt Teşekkürü

Etimesgut Belediyesi tarafından merkez mahallelerde başlatılan asfalt çalışması sebebiyle semt sakinleri Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

30 Ağustos Mahallesi Muhtarı Cengiz Kıran ve beraberindeki mahalle sakinleri Başkan Enver Demirel’e mahallede yapılan Asfalt, Kaldırım ve tretuar çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri Başkan Demirel’e çiçek takdiminde bulundu.



HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Etimesgut genelinde çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Enver Demirel, “Bütün mahallelerimizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz Etimesgut Belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sokak ve caddelerde Kaldırım, Tretuar ve asfalt çalışmalarımız devam edecek. Mahallelerimizde ne eksimizi varsa tamamlıyoruz. Etimesgut’u güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

