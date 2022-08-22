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Asıl Vatanseverlik Budur

Çamlıdere’de bu sene 17’ncisi düzenlenen geleneksel Çukurören Köyü Benli Yaylası Festivali gerçekleştirildi. Festivale katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Asıl vatanseverlik değerlerimizi korumak ve sahip çıkmaktır” dedi.
Asıl Vatanseverlik Budur

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çamlıdere ilçesinde düzenlenen Çukurören Köyü Benli Yaylası Festivali’ne katıldı.  Çam ağaçlarıyla çevrili yaylada gerçekleştirilen ve bu sene 17’ncisi düzenlenen festivalde vatandaşlar Yavaş’a yoğun ilgi gösterdi. Muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar tarafından coşkuyla ağırlanan Yavaş, festivalin birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkat çekti. 

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 Birlik Ve Beraberlik Vurgusu
Çukurören Köyü 17’inci Benli Yaylası Festivali’ne katılmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Yavaş, festivalin uzun yıllar boyunca devam etmesini istediğini belirtti.  Yavaş, “Bizler ülkemiz için ölürüz, ülkemizi çok severiz. Ancak ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir. Kendimize ait Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği bütün değerlere sahip çıkmak, onu korumak, kollamak asıl vatanseverliğin en önemli göstergesidir” dedi.
 

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