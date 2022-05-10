Ayaş’ın gözde projesi Güzelyurt’ta sona yaklaşıldı

Ayaş’ın gözde müstakil konut projelerinden biri olarak gösterilen Güzelyurt Tatil Köyü’nde sona yaklaşıldı. 2018 yılında yapımına başlanan 82 adet müstakil iki katlı köy evinden oluşan projede yapılar tamamlanmış, çevre duvarlara başlanması planlanıyor.

Başkent’in şirin ilçelerinden Ayaş’ın gözde müstakil konut projelerinden biri olarak gösterilen Güzelyurt Tatil Köyü’nde sona yaklaşıldı. 2018 yılında yapımına başlanan 82 adet müstakil iki katlı köy evinden oluşan projede yapılar tamamlanmış, çevre duvarlara başlanması planlanıyor. Kimi evlerde yaşam başlamış durumda.

Pandemiyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Başkent’in de özellikle çevre ilçelerinde müstakil yapılara rağbet bir hayli arttı. Bugün Ankara’nın dört bir yanında doğayla iç içe bahçeli evler yükseliyor ve bu yapılar büyük ilgi görüyor.

Ayaş Şeyhmuhittin mahallesindeki Güzelyurt tatil köyü de bunlardan biri.

Ayaş’ın gözde müstakil konut projelerinden biri olarak gösterilen Güzelyurt Tatil Köyü’nde sona yaklaşıldı. 2018 yılında yapımına başlanan 82 adet müstakil iki katlı köy evinden oluşan projede yapılar tamamlanmış, çevre duvarlara başlanması planlanıyor. Kimi evlerde yaşam başlamış durumda.

Peki Ayaş Güzelyurt tatil köyü nerde, nasıl gidilir, ev fiyatları ne? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Güzelyurt Tatil Köyü projesi, Ayaş merkezine 4 kilometre uzaklıkta inşa ediliyor; Kirazdibi Göleti 'nin az ilerisinde. (Ayaş merkezden cezaevi istikametine giderken, Sinanlı asfalt yolu üzerinde.)

125 dönümlük tarladan özel imar geçirilmiş; özel imar sonucu her biri 1000 metre kare olan, ruhsatlı, tapulu 82 parsel ortaya çıkmış. Projenin sahibi S.S. Güzelyurt Yeşilvadi Konut Yapı Kooperatifi . Yunus Aluç başkanlığındaki kooperatif, burada çalışmalara 2016 yılında başlamış. İki yılın sonunda tüm imar işlemleri tamamlanmış. 2018 yılında her bir parsele köy evleri yapılmaya başlanmış. 2020 yılı sonu itibariyle evlerin tümünde kaba inşaat tamamlanmış, çatılar kapatılmış.

TESLİMLER BAŞLADI

2021 yılı sonu itibarıyla ise evlerin dış cepheleri, kapı, pencereleri, ahşap kaplamaları önemli ölçüde tamamlanmış. Bunlardan pek çoğu ev sahibine teslim edilmiş. Evlerini teslim alan kooperatif üyelerinden, iç dizaynı tamamlayıp, kullanıma başlayanlar bile bulunuyor.

Güzelyurt Tatil Köyü'nün ortak kullanım alanları Kooperatif Yönetimi tarafından ağaçlandırılmış durumda.

Bu arada, Güzelyurt'un yanı başında yeni bir villa projesi başlamış durumda; Ayaş Vadi Köy Villaları adlı yeni proje 250 müstakil villa içeriyor.

HOBİ BAHÇESİ DEĞİL: İMARLI, RUHSATLI BİR SİTE

Köyümüz Güzelyurt’un tanıtım videolarında, projeyle ilgili şu bilgiler veriliyor:

“Güzelyurt Tatil Köyü bir hobi bahçesi değildir. Ayaş İlçe merkezine 3 km uzaklıkta asfalt yola cepheli altyapısı (yağmur suyu - kanalizasyon, içme suyu, kuyu suyu) tamamlanmış, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Büyükşehir ve İlçe Belediyesince onaylanmış her üyeye 1000 m2 parsel olarak tapuya tescil edilmiş ruhsatlı bir köy projesidir. Köyümüzde köy odası, köy fırını, köy camisi, piknik alanı, yürüyüş yolu, park ve rekreasyon alanı, spor alanı, çocuklar için park alanı gibi sosyal alanların bulunduğu ve her üyeye ait 1000 m2 bahçe içinde veranda, balkon, çatı arası oda ve diğer kullanımlarla birlikte toplam 176 m2 den 3 oda ve 1 salondan oluşan köy evi tasarlanmış ve 2018 yılı başında inşaatlarına başlanılmıştır.”

AYAŞ GÜZELYURT'TAN NOTLAR

Ayaş Güzelyurt tatil köyü projesinin mimarı olan Yunus Aluç, youtube'da videolar paylaşarak, proje çalışmaları hakkında bilgiler aktarıyor.

*Güzelyurt tatil köyü videoalarına göre;

*Tüm işleri kooperatif yönetimi takip ediyor.

*Kooperatif sistemi ile üyeler toplanmış.

*Üyelerden toplanan paralarla proje yürütülüyor. Üyelerden ödemeler aylık taksitler halinde tahsil ediliyor.

*Evler bittikten sonra kooperatifin tapuları hak sahiplerine devretmesi bekleniyor.

*2020 yılı sonu itibariyle projede imar, çevre duvarları, alt yapı, kanalizasyon ve evlerin kaba inşaatları tamamlanmış durumda.

*Projenin 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanması ve pekçok evde oturumun bu tarihten itibaren başlaması planlanıyor.

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