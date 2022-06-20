Babalar günü’nde duygulandılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Babalar Günü”nde birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. AŞTİ’de gelen ve giden yolculara BUGSAŞ Türk Halk Müziği Korosu, Babalar Günü sürprizi yaparak şarkılarla karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Babalar Günü”nü düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. BUGSAŞ Türk Halk Müziği Korosu Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) sahne alırken, EGO Müzik Topluluğu da Kızılay Metro İstasyonu’nda mini müzik dinletisi gerçekleştirdi.

TÜRKÜLER BABALAR İÇİN SÖYLENDİ

AŞTİ’de verilen konserde BUGSAŞ Türk Halk Müziği Korosu türküleri babalar için seslendirdi.

Gelen ve giden yolcuları şarkılarla karşılayan BUGSAŞ Türk Halk Müziği Korosu’na eşlik eden vatandaşlar keyif dolu dakikalar geçirirken, şarkılara da eşlik etti.

Babalar Günü’ne özel AŞTİ’de program hazırladıklarını belirten BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Babaların evlatlarını, evlatların babalarını karşılayıp uğurladığı AŞTİ’de Babalar Günü’nü kutluyoruz. AŞTİ’deki dönüşümü kültürel faaliyetlerle de sürdürüyoruz. AŞTİ artık sadece şehirlerarası otobüs terminali olmakla kalmasın sosyal ve kültürel içerikler de katalım istiyoruz. BUGSAŞ çalışanlarından bir Türk Halk Müziği Korosu kurduk. Bu koroyu ileride geliştireceğiz. Özel günlerde çeşitli salonlarda konserler düzenleyeceğiz. AŞTİ’ye yolculuk için gelen vatandaşların hayatlarına renk katmak, onları kültür ve sanatla buluşturmak ve Ankara’nın kültür ve sanatın da Başkent’i olmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Başta Türk milletinin Aziz Atası Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Herkes evladıyla mutlu olsun inşallah” diye konuştu.

BABALARDAN TEŞEKKÜR

Kızılay Metro İstasyonu’nda ise EGO Müzik Topluluğu vatandaşlara müzik ziyafeti yaşattı.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök’ün de katıldığı program renkli görüntülere sahne olurken, Ankara Metrosu ve ANKARAY İstasyonlarında, “Sevgiyi, saygıyı ve güveni öğreten tüm babaların, Babalar Günü kutlu olsun” mesajıyla gün boyu kutlama anonsları yayınlandı.

Tüm babaların gününü kutlayan EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, “EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz müzik topluluğu babalar için küçük bir sürpriz hazırladılar. Müziğin en güzel hediye olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle böyle bir program hazırladık” dedi.

Bu tarz sürprizlerin mutluluk verici olduğunu ve duygulandıklarını belirten babalar ise etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Orhan Eren: “Çok memnun oldum, çok hoş bir sürpriz oldu benim için. Tüm babaların günü kutlu olsun. Benim iki çocuğum yurt dışında uzaktalar, etkinlik çok hoşuma gitti.”

-Cihan Tuna: “Çok harika, tesadüf oldu kızımı AŞTİ’de uğurladık. Çok güzeldi, çok eğleniyoruz. Teşekkür ederiz.”

-Hüseyin Köse: “Geziyorduk çocuklarla, her şey çok güzel. Çok sevindik.”