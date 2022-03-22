Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne çok sert tepki: PKK'nın yanında olan bunlardır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'ne tepki göstererek, "PKK'nın yanında olanlar, HDP'nin yolundan gidenler bunlardır. Bölücülüğün propagandasını yapanlar bunlardır" dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Sözde Nevruz kutlamaları bu sene de ağır tahriklere neden olmuştur. Korsan kutlamalar yine fitne saçmışlar ve bir kez daha Türk'ün bahar bayramını gölgelemeye çalışmışlardır. Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar eden namussuzlara göz açtırılmayacaktır. Kavga ve kutuplaşma meraklıları her zaman kaybedecektir. Nevruz büyük Türk milletinin kıtaları yönetmeye talip olduğu kutlu Ergenekon ateşidir.

"TERÖRİSTİN YERİ DEMİR PARMAKLILARIN ARKASIDIR"

Teröristin yeri TBMM değil demir parmaklıkların arkasıdır. Türk milleti nevruzla birlikte umut dolu günlerin geleceğine inanmıştır. Bundan sonra da yaşatacaktır. Bu ateşin hiç sönmeden milletin istikbalini aydınlatması gönülden dileğimdir. Nevruz bayramını kutluyor, hepsine başarılarla geçecek bir ömür diliyorum. Türk milletinin tam bağımsız halde kıyamete kadar baki kalmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

ATATÜRK ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Aziz ceddimiz Çanakkale'de bir destan yazmıştır. Bu destan nesilden nesile aktarılarak bir itibar vesikası halinde tarihe mal olmuştur. "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" haykırışı hala Çanakkale'de inliyordur. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının Çanakkale'nin Atatürk ile değil, köprüyle anılacak denmesi kabul edilemez. Bunların işleri güçleri her başarıya iftira atmaktır. Gözleri vardır göremez! Bunların kalpleri mühürlüdür. Çanakkale mermilerin havada birbirine isabet ettiği Çanakkale Türkiye'nin önsözüdür.

Hiçbir kemiksiz, hiçbir densiz Aziz Atatürk ve Çanakkale üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmaya yeltenmemelidir

Türkiye'yi kötülemeye kalkışanların soyunun sopunun nereye dayandığı bellidir.

Dediler ki bu köprü milletin sırtında bir kamburmuş. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan bu yapı için milletimizden para çıkacakmış. Ey gafiller bu köprüden siz de geçeceksiniz. Niye gocunuyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururdur. Bunu da mı kabullenemiyorsunuz. Yapılan tebrik ve takdirden uzaksınız, bari susun da uzaktan bakanlar sizi adam zannetsinler. Madem köprüden geçmeyeceksiniz, buyurun denize atlayın yüz yüze gidin. Çanakkale'nin rövanşını almak için yanıp tutuşuyorlar. Dün başaramadıkları işgali bugün asla yapamayacaklar.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE TEPKİ

Türkiye'nin yükselişine engel olamayacaklar. Önümüze taş koyamayacaklar. Milletimize ve ülkemize hizmet eden, her meslek mensubunun başımız üzerinde yeri vardır ve bu tartışmasızdır. Hiç kimseye peşin hükümlü bakamayız. Bizim kıstaslarımız kriterlerimiz anlayış ölçülerimiz gayet berraktır. Türkiye'ye nefret besleyenler karşı cephemizdir. Hem ihanete çanak tutan, hem terör örgütlerine methiyeler düzen hem de insan haklarından bahsedenler köksüzlerdir. İhanet edene göz yummak günaha ortaklıktır. TTB isimli bölücü yapılanma Türk hekimlerini temsil edemez. Doktorlarımız bizim can yoldaşımızdır. Nerede bir melanet varsa TTB başkanı oradadır. PKK'nın yanında olanlar bunlardır, bölücülüğün propagandasını yapan bunlardır. Bunlara doktor demek, Türklüğe ve doktorluğa yapılmış en büyük bühtandır.