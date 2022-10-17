Bartın İtfaiye Müdürü’nün yasak aşkı ile çalkalanıyor: Kadın para için çocuğa telefonda işkence etti

Maden kazasının meydana geldiği Bartın, diğer taraftan İtfaiye Müdürü’nün yasak aşkı ile çalkalanıyor. İtfaiye Müdürü’nün yasak aşk yaşadığı kadın para için çocuklarına canlı yayında işkence etti… İtfaiye müdürü bunları kaydedip savcılığa başvurdu.

Maden kazasının meydana geldiği Bartın , diğer taraftan İtfaiye Müdürü ’nün yasak aşkı rezaleti ile çalkalanıyor. İtfaiye Müdürü’nün yasak aşk yaşadığı kadın para için çocuklarına telefonda görüntülü arayıp işkence etti… İtfaiye müdürü bunları kaydedip savcılığa başvurdu.

İnternete düşen son dakika haberlerine göre, Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürü evli Mustafa K.’nın yasak aşk yaşadığı Semra Ü.’den bir çocuğu dünyaya geldi.

Semra Ü., itfaiye müdürü sevgilisini müstehcen görüntülerle tehdit edip, ondan para istedi. İstediğini alamayınca da görüntülü arayan yasak aşkı itfaiye müdürü Mustafa K.'nın karşısında bebeğine işkence edip ona seyrettirerek, para vermeye ikna etmeye çalıştı.

BABALIK DAVASI AÇTI VE…

Skandal olayın detaylarına göre, Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa K. ile Semra Ü. Adlı kadın 2020'de yasak aşk yaşamaya başladı. Semra Ü., hamile olduğunu, babasının ise Mustafa K. olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu, babalık davası açtı. İstanbul Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Mustafa K.'nın 2021'de dünyaya gelen K.H.K.'nın babası olduğu tespit edilerek, soy bağının kurulması kararı verildi. Çocuğun velayeti ise anne Semra Ü.'ye verildi.

TEHDİTLE PARA İSTEMEYE BAŞLADI

Semra Ü.’nün, hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında, itfaiye müdürü Mustafa K.'yı müşterek çocuklarını kullanarak tehdit etmeye ve sürekli para istemeye başladığı ileri sürülüyor.

İTFAİYE MÜDÜRÜ DE DAVA AÇTI

Yine iddialara göre, yasak aşk Semra Ü., Mustafa K.'nın müstehcen fotoğraflarını da göndererek kendisini rezil edeceğini belirterek para istedi. Tehditlere dayanamayan Mustafa K., şikayetçi olurken, Küçükçekmece 1. Aile Mahkemesi tarafından Mustafa K.'ya koruma kararı verildi.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMADA ŞİDDET VAHŞETİ

Mustafa K., çocuğunu görmek için görüntülü arama yaptığı sırada Semra Ü.'nün 8 aylık bebek K.H.K.'ya şiddet uyguladığını gördü.

GÖRÜNTÜLERLE VELAYET DAVASI AÇTI

İtfaiye müdürü Mustafa K., bu görüntüleri kayda alarak, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesi talebiyle dava açtı.

YASAK AŞKA ÇOCUĞA ŞİDDET DAVASI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, yasak aşk annesi Semra Ü.'nün, görüntülerde 8 aylık bebeğini darp ettiği ve şiddetli bir şekilde yatağın üzerine fırlattığı tespit edildi. Semra Ü. hakkında beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan öz oğlunu darp edip, şiddet uyguladığı için 'Basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Geçici olarak çocuğun velayeti de Mustafa K.'ya verildi. Ancak çocuk, emzirme döneminde olduğu gerekçesiyle bir sonraki celsede yeniden anneye verildi. Bebek K.H.K.'nın avukatı Muhsin Korkut Yumuk, anne Semra Ü.'nün düzensiz bir yaşamı olduğunu, çocuğun gelişimini düşünmediğini, alkol bağımlılığı ve şiddet uyguladığını ileri sürüp, bu karara itiraz etti. İtirazda velayetin babaya verilmesini istedi.

Bu arada, yasak aşk rezaletinin bu şekilde basına yansımasıyla internette Bartın İtfaiye Müdürü kimdir sorusuna cevap aranmaya başlandı.