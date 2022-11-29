Bartın'da yolcu otobüsü devrildi; 40 yaralı

Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 3'ü otobüs personeli 40 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerce devrilen otobüsten güçlükle çıkarıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Mustafa E'nin jandarmaya verdiği ilk ifadesinde "dalmışım" dediği öğrenildi.

Otobüsü kaza yerinden kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.