Başkan Allıoğlu, Geleneksel Yaz Buluşması’na İzmir’den katılan konuklarımız da oldu

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Geleneksel Yaz Buluşmasında üyeleri ile bir araya geldi.

Genç Girişim Yönetişim Derneği (GGYD), üyeleri geleneksel yaz şenliklerinde bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Yaz buluşmalarını geleneksel olarak yapıyoruz. Eski ve yeni üyelerimiz tanışma fırsatı yakalıyorlar. Kendimizi Türkiye’nin en sosyal derneklerinden birisi olarak tanımlıyoruz. Üyelerimizin arasındaki bağların güçlü olmasına önem veriyoruz. Bir araya gelmemiz birlik, beraberlik ve kaynaşma sağlıyor” dedi.

İbrahim Seçkin Talaş\ İLKSAYFA-