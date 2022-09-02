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Başkan Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplıyor.
Başkan Erdoğan'dan açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

(Kılıçdaroğlu'nın "KHK'lıları göreve iade edeceğiz" sözleri) Bay Kemal kendini buğday ambarında sanıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde halimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir.

AHMET ŞIK'IN AK PARTİ İLE İLGİLİ TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın.

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