Başkanı Asım Balcı'dan "Bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz" paylaşımı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, uzun bir süredir devam eden Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu evin ihya çalışmasıyla ilgili, “Bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev ve çevresini tarihi dokuya uygun olarak inşa etme çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Başkan Balcı, Solfasol Mahallesi’ndeki alana yapılması planlanan Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi projesinin görsellerini sosyal medya hesabından “Bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz” notuyla paylaştı.

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Proje kapsamında Hacı Bayram-ı Veli'nin doğduğu evin çevresindeki metruk yapıların tamamı yıkılacak alan tarihi dokuya uygun bir şekilde yenilenecek. Tarihi ve kültürel yapıya uygun olarak yeniden ayağa kaldırılacak alana eğitim ve kültür merkezleri, yeşil alan ve mini bir havuz yapılması planlanıyor. Metruk yapılarının yıkımının devam ettiği bölgede çalışmaların yakın zamanda başlaması bekleniyor.

YILLARDIR İHMAL EDİLDİ

Hacı Bayram-ı Veli’ye ahde vefa niteliğindeki projeyle ilgili Başkan Balcı geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti: “Senelerdir ihmal edilmiş, bakım ve onarıma gerçekten ihtiyacı olan bir alandı. Hacı Bayram-ı Veli'nin doğduğu ev ve çevresini yapacağımız çalışma ile ihya edeceğiz. Eğitim ve kültür çalışmalarının da yapılacağı bölge Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi olacak.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-