Beslenme ve Kilo Kontrol Uzmanı Nihat Akdoğan hayati tavsiyelerde bulundu

Beslenme ve Kilo Kontrol Uzmanı Nihat Akdoğan hareketsiz yaşam, dengesiz ve sağlıksız beslenmenin artması nedeniyle Türkiye’nin obezitede Avrupa şampiyonu olduğunu belirterek, “Arabamıza verdiğimiz değeri kendi sağlığımıza vermiyoruz” dedi.

Beslenme ve Kilo Kontrol Uzmanı Nihat Akdoğan hareketsiz yaşam, dengesiz ve sağlıksız beslenmenin hastalık riskini artırarak, yaşam kalitesini yüzde 80 oranında olumsuz etkilediğini söyledi.

AVRUPA’DA ÜZEN BİRİNCİLİK

Türkiye’nin obezite konusunda Avrupa’da birinci olduğu bilgisini paylaşan Akdoğan, “Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, Türkiye'de her dört kişiden üçü hareketsiz ve kilolu. Türkiye, obezitede dünyada 4’üncü, Avrupa'da 1’inci sırada yer alıyor. Çoğu hastalık obeziteden kaynaklanıyor” dedi.

KAHVALTI EN ÖNEMLİ ÖĞÜN

Dengeli ve yeterli beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Akdoğan şunları söyledi: “Öğünlerde neyi, ne kadar yemeniz gerektiğini iyi bilmelisiniz. Çünkü büyük çoğunluk, vücudun hangi besinlere ne kadar ihtiyaç duyduğunu bilmiyor. Örneğin insanların kilosu başına günlük 80 gram protein alması, kilosuna oranla su tüketmesi gerekiyor (25 kiloya 1 litre) Sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalı, kahvaltı tabağında karbonhidrat (sebze-meyvedeki), protein, sağlıklı yağ ve lif olması lazım. Bunları tabakta birleştirdiğiniz zaman sağlıklı bir menü oluşturmuş olursunuz. Öğün atlamayın, akşam saat 7’den sonra bir şey yemeyin. Sıvı tüketebilirsiniz; ancak su, soda, ayran ve şalgam haricinde tükettiniz şeyler vücudun sıvı ihtiyacını karşılamayacaktır”

ÇAY VE SU NE ZAMAN VE NE KADAR İÇİLMELİ?

“Çayı 5 bardaktan fazla içmeyin. Çay sizi fazla tuvalete çıkartır; vücuttaki vitamin ve minarel değerini öldürür. Çay, yemekten en az iki saat sonra içilmeli. Yemekten sonra içilecekse de içerisinde limon atılmalı. Çayın içerisinde vücuttaki vitamin ve minareli öldüren bir değer var, limon onu kırıyor. İnsan kilosu oranında su tüketmeli. Örneğin 25 kiloya 1 litre yani 75 kilo olduğumuzu düşünürsek 3 litre su tüketmemiz gerekiyor. Uyandığınızda iki bardak su için; çünkü metabolizmayı çalıştırır, organlara büyük faydası olur. Sabahtan itibaren her saat başı bir bardak su içerseniz su ihtiyacınızı karşılarsınız. Uyku esnasında içilen su organları yaşlandırır. Suyu içme şekli de önemlidir. Suyu oturarak ve üç yudumda içmek lazım. Ayakta içilen su mideye ve vücuda büyük zarar verir”

BUNU DİKKATE ALIN!

“İdrar rengine bakın vücudun su miktarını oradan öğrenirsiniz. İdrarınız açık renkte ise su ihtiyacınızı karşılamışınız demektir. Limon sarısı renkte ise sorun var demektir, koyu renkte ise böbrekleriniz zorlanıyordur. Böbrek yetmezliği sorununun sebeplerinden bir tanesi su tüketiminin az olmasıdır.”

NİTELİĞİ YÜKSEK GIDALARA ULAŞMAK ZORLAŞTI

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini de belirten Akdoğan, “Pandemi ile birlikte bağışıklık denen bir sistemin var olduğunu ve bu sistemin güçlendirilmesi gerektiğini insanlar öğrendiler. Bunu onaylı ve güvenilir gıda takviyeleriyle yapabilirsiniz. Niteliği yüksek gıdalara ulaşmak şu anda zor. Besinlerin vitamin ve minarel değerinde yıllar içinde bir düşüş var. Örneğin geçmiş yıllarda yediğiniz bir muzdan aldığınız vitamin, mineral değerini şimdi alabilmek için en az 9 tane muz yemeniz lazım ki bu da insan vücuduna fazla kalori demek, meyve şekeri demek, kolesterol, karaciğer yağlanması demek” dedi.

“OTOMOBİLİNİZE VERDİĞİNİZ DEĞERİ KENDİ SAĞLIĞINIZA VERMİYORSUNUZ”

Akdoğan, sağlığımıza yatırım yapmamız önerisinde bulunarak, “İnsanlar sağlığına yatırım yapmaktan kaçınıyor. Aracınız sağlığından daha çok düşünüyor. Anlayacağınız otomobiline verdiği değeri kendisine vermiyor. Böyle olunca da sağlığından oluyor” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-