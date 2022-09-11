Birikim Okulları hayata geçirilecek olan Hayat Denge Modeli tanıtıldı

Birikim Okulları Batıkent Kampüsü’nde eğitime alternatif bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen ‘Hayat Denge Modeli’ kamuoyu ile paylaşıldı. Kampüs Müdürü Müzeyyen Bekaroğlu Köksal, “Bu model, insanın biricikliğini esas alarak milli hassasiyetle tasarlandı”

Çağın değişen koşullarına ayak uydurmak ve gelecek nesillerin temelini sağlam atabilmesi adına oluşturulan ‘Hayat Denge Modeli’, Birikim Okulları Batıkent Kampüsü’nde gerçekleştirilen medya buluşmasında kamuoyuna tanıtıldı. Yeni eğitim-öğretim yılından hemen önce Batıkent Birikim Okulları’nda bir araya gelen basın mensuplarına konuşan Kampüs Müdürü Müzeyyen Bekaroğlu Köksal, “Yeni bir felsefe, millî hassasiyet ve özgün bir yaklaşımla tasarlanan modelimiz gerçekle dijitalin birlikteliğinin farkında olan, bu yönleriyle okulun sınırlarını aşan, özgün ve millî bir eğitim modeli olarak tanımlanabilir. İnsanın biricikliğini esas alarak programlarını yazdığımız süreçleri önümüzdeki yıldan itibaren bütün kademelerimizde uygulamaya geçeceğiz” dedi.

Hayat denge modeli hazırlanıyor

Birikim Okulları’nın 1996 yılından itibaren aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Köksal, İlk ayağının İstanbul’da olduğunu ve geniş bir ağda eğitim verildiğini kaydetti. Köksal, “Birikim Eğitim Kurumları’nda önümüzdeki yıldan itibaren çağın değişen koşullarına ayak uydurmak amacıyla ‘Hayat Denge Modeli’ dediğimiz yeni bir eğitim modelimizi uygulamaya başlayacağız. Çağın değişen koşullarına ayak uydurmak ve bu koşullarda öğrencilerimize daha iyi eğitim sunabilmek adına geliştirilen bu model kökleriyle bağlarını sağlam kurmuş, hayatın bütünlüğünü ve doğanın eğitici birliğini yakalamış, gerçekle dijitalin birlikteliğinin farkında olan, bu yönleriyle okulun sınırlarını aşan, özgün ve millî bir eğitim modelidir” ifadelerini kullandı.

“Çağa ayak uydurmak zorundayız”

Köksal, “Bizler eğitimci olarak çağa ayak uydurmak zorundayız. Hayatımızın kısa döneminde bizimle olsa da etkisini halen devam ettiren pandemi sürecinde en çok etkilen kurum eğitim kurumları ve dâhilinde çocuklarımız oldu. Bizler uzaktan eğitim sürecinde hem öğrencilerimizi, hem velilerimizi, hem de öğretmenlerimizi sürecin içerisine dâhil edebilmek adına Birikim Okulları olarak hızlı bir ilerleme kaydettik” şeklinde konuştu.

Hayat denge modeli içerisinde ne barındırır?

Köksal Hayat Denge Modeli’nin içerisinde yer alan yaklaşımlara değinerek, “Bu model içerisinde Bütüncül Yaklaşım, Disiplinler arası Yaklaşım, Esneklik ve Özgürlük, Ana Dili Yaklaşımı gibi modele özgü temel yaklaşımlar içeriyor. Bunların yanında, Sosyalleşme Temellilik, Bireye Yöneliklik, Keşif Odaklılık gibi temel prensipler içeriyor. Modelin eğitim yaklaşımları içerisinde Sorgulama ve Araştırma Temelli Yaklaşım, Bal Arısı Eğitim Yaklaşımı, Sınırsız Eğitim Yaklaşımı, modelin öğretim yöntemleri ise Mücerret Kılavuzluk, Rahleyi Tedris, Proje Tabanlı Öğretim ve Harezmî Öğretim Yöntemi olarak söyleyebilirim” dedi.

Temeli sağlam bireyler yetişecek

Hayat Denge Modeli’nin temelinde köklerini sağlıklı kurmuş nesiller yetiştirmek istediklerini belirten Köksal, “Öğrencilerimiz sosyal medyanın dayatmaları içerisinde artık geçmişinden, tarihinden, yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Pandemi sürecinin en olumsuz etkisi olarak bunu söyleyebilirim. O yüzden çocuklarımızı kökleriyle sağlam bağlar kurmuş bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz ve aynı zamanda çağın gereklerine de ayak uydurabilen öğrencilerimizin olması gerekiyor” dedi.

“Her öğrenci farklıdır, biriciktir”

Köksal, “Bu modelin merkezinde tabii ki insan var. Bu insan bizim öğrencilerimiz. Biz öğrencilerimizi biricik olarak adlandırıyoruz. Bu biricikliği zaman zaman anlama noktasında farklı eleştirilerle karşılaşıyoruz. Biricik dendiği zaman şımarık olarak adlandırılıyor ama bizim kastımız bu değil. Buradaki biricik her öğrencinin kendine özgü olması, özelliklerinin farklı olması ve aslında öğrencinin farklı tarzlarda eğitim süreçlerine dâhil edilmesi gerekiyor. Bizler biricik kelimesiyle farklılıklara dikkat çekmek istedik. Her öğrenci farklıdır, biriciktir” diye konuştu.

Beklenen hedef öğrencilerle

Hayat Denge Model’inde yardım aldıkları kuramlara da değinen Köksal, “Çoklu zekâ kuramı der ki her öğrenci farklıdır. Farklı öğrenir ve farklı eğitimler içerisinde bir bütün halinde ilerlenmesi gerekir. Bizde buradan yola çıkarak her öğrencimizin yaradılışının farklı olduğu, mizacının, kişiliğinin farklı olduğu ve bir güzellik çerçevesinde bunu denge esas alarak gözettik. Bizler hedeflerimize öğrencilerimizle beraber ulaşacağız, bunu biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Doğru iletişimle öğrenciler tanınıyor

Köksal, “Burada rehber öğretmeninden, sınıf öğretmenine öğrencilerimizin derslerine giren bütün branş öğretmenler ailelerle doğru iletişim kurarak öğrencilerimizi tanımaya yöneliyor. Bizler bu iletişimle öğrencilerimizin nasıl bir eğitime ihtiyacı olduğunu belirleyerek, keşfettikten sonra eğitim süreçlerini planlayarak takibimizi oluşturuyoruz” ifadelerini kullanarak her öğrenci için farklı metotlarda plan oluşturulduğunu belirtti.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-