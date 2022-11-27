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Büyükşehir Belediyesi ‘Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı’ hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Emek Rotary Kulübü iş birliğiyle Batıkent Ali Dinçer Rekreasyon Alanı içerisine yapılan “Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı” hizmete açıldı.
Büyükşehir Belediyesi ‘Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı’ hizmete açıldı

ABB, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Emek Rotary Kulübü iş birliğiyle engelli çocukların aileleri ve arkadaşları ile birlikte keyifli vakti geçirebilmesi için yaptığı Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı’nı hizmete açtı. Batıkent Ali Dinçer Rekreasyon Alanı içerisine kurulan parkta engelli çocuklara yönelik özel oyun grupları ve parkurlar yer alıyor. 

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ENGELLİ ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM DE ÖĞRENECEK

Yapımı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen parkta, engelsiz kullanıma uygun olarak tasarlanan oyun grupları ile fiziksel ve eğitsel parkurlar sayesinde engelli çocuklar eğlenirken öğrenecek. Ayrıca park alanında düşmelerde yaralanma ve sakatlanma riskini azaltmak için kauçukla kaplanmış zemin ile güvenlik ön planda tutuldu.
 

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