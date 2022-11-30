Büyükşehir Belediyesi, Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi’nin ardından Koru Mahallesi’ne bir de kent meydanı kazandırmaya hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, yapımına başladığı Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi ile Koru Mahallesi sakinlerinin otopark sorununu çözerken bölgeye bir de kent meydanı kazandırmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin sorunlarını çözerken aynı zamanda onlara aile ve sevdikleriyle vakit geçirebilecekleri alanlar yaratmaya da devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Koru Mahallesi’ne hem otopark hem de kent meydanı kazandıracak projenin çalışmalarına başladı.

Ankaralılar Caddesi üzerinde bulunan ve etrafında AVM ile restoranların bulunduğu boş alan “Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi” kapsamında değerlendirilerek vatandaşların kullanımına açılacak. Bölgede yıllardır atıl kalan boş arazi proje ile süs havuzu, seyir terası, oturma alanları ve amfi tiyatronun bulunduğu bir meydan hâline gelecek. Meydanın altında ise kapalı otopark olacak.

KENT MEYDANI ALTINA OTOPARK

Mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tasarlanan proje ile bölgede yaşanan otopark sorunu çözülürken, vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle beraber gönüllerince vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturulacak. Atıl durumda kalan ve bakımsızlıktan mezbeleliğe dönen boş arazi yapılacak düzenlemelerle kent meydanı hâline getirilecek.

483 metrekaresi kapalı olan 9 bin 211 metrekarelik alan; süs havuzundan su perdelerine, amfi tiyatrodan seyir teraslarına, oturma alanlarından büfeye kadar pek çok donatının bulunduğu bir meydan olacak.

375 ARAÇLIK OTOPARK

Kent meydanının altında ise 12 bin 952 metrekarelik kapalı otopark alanı olacak. Otoparkta; 330 normal araç, 23 elektrikli araç ve 22 engelli aracı için ayrılmış bir park yeri olacak. Bölgeye kamera sistemleri, otomasyon altyapısı, havalandırma ile aydınlatma sistemleri, yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile modern ve güvenli bir otopark kazandırılacak.