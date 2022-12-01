Büyükşehir Belediyesi oyunculuk mesleğini tanıtılması için Oyuncu ve Yönetmen Seren Fosforoğlu’nu Başkentlilerle buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilen “Meslek Tanıtım Toplantıları” projesi kapsamında oyunculuk mesleğini tanıtılması için Oyuncu ve Yönetmen Seren Fosforoğlu’nu Başkentlilerle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ‘Meslek Tanıtım Toplantıları’ projesi kapsamında oyunculuk mesleğinin tanıtımı için Oyuncu ve Yönetmen Seren Fosforoğlu’nun konuk olduğu “Sinema, Tiyatro ve Sanat” konulu bir söyleşi düzenledi. Yahyalar Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Sinema, Tiyatro ve Sanat” konulu söyleşiye Ankara’da çeşitli okullarda güzel sanatlar ve tiyatro bölümünde okuyan 210 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

210 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ KATILDI

Yahyalar Aile Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye; Ankara Itri Güzel Sanat Lisesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi ve Özel Altın Güzel Sanatlar Lisesinde Tiyatro bölümünde okuyan 210 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

