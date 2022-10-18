Büyükşehir Kadın Muhtarlarla Çalışacak

Başkentteki kadın muhtarları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, mahalle ölçeğinde dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara daha iyi hizmet verebilmek için kadın muhtarlarla iş birliği yapacak.