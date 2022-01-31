Çağımız Ömerlerini Bekliyor

Saadet asrından bir misal… Müminlerin Emiri Hz. Ömer (ra), bir gece vakti Medine sokaklarını dolaşırken, önünden geçmekte olduğu evden dışarıya kadar taşan bir tartışmaya kulak kesilir. Bir anne, kızına “yarın satacağımız süte biraz su karıştır!” demekteydi. Kız ise “Anacığım, halife süte su karıştırılmasını yasak etmedi mi?” diye karşılık verdi. Anne kızının sözlerine sert çıkarak “Kızım, gecenin bu saatinde halife süte su kattığımızı nereden bilecek?!.” dedi. Ancak kız, anasının süte su katma hilesini yine kabullenmedi. “Anacığım! Diyelim ki halife görmüyor, peki Allah da mı görmüyor? Bu hileyi insanlardan gizlemek kolay, ama her şeyi görüp bilen kainatın Yaratıcısı Allah’tan gizlemek mümkün mü?..” dedi. Bu kızın, Allah korkusu içinde annesine verdiği cevap, Hz. Ömer (ra)’ı son derece duygulandırdı.

Müminlerin Emiri, onu oğlu Asım ile evlendirdi. Beşinci halife olarak kabul edilen meşhur Ömer bin Abdülaziz, işte bu temiz silsileden doğdu. Bu temiz nesebin meyvesi olan Ömer bin Abdülaziz, yaşadığı süre boyunca insanlara numunelik teşkil eden bir yıldız olmuştu. Servetini yoksullarla paylaşması, iyi huylu ve adil bir yönetici olması, onun en önemli özelliklerindendi. Önce Mısır’da, sonra Medine’de meşhur hocalardan ilmî terbiye aldı. Yaptığı işlerde hep adaletten yana olması, ona Mekke ve Medine’nin valisi olma yolunu açtı. Daha sonra devlet başkanı oldu. Onun yönetiminde insanlar rahata erdiler. Hastalanıp yatağa düştüğünde, herkesin ondan razı olup olmadığını düşünerek üzülüyordu. Bütün hayatı boyunca hiç kimsenin hakkını yemeyen, kimse için adaletsiz bir karar almayan örnek bir şahsiyet oldu. Koyunlarını güden bir çoban, onun yaşadığı dönemde, kurtların kuzulara saldırmadığını söylerdi.

İşte, çağımız anne babaları bu şuura ererek, evlatlarını da bu bilinçte yetiştirirse; zamanımızın Ömer’leri sayesinde insanımız buhrandan kurtulacaktır. Ömerlere ihtiyacımız var, Ömerleri yetiştiren ana babalara ihtiyacımız var. Bu idrake erebilme duasıyla…