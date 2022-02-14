Çağlar Üstü Mutlak Nizama Doğru

Yeryüzünde büyük bir kaos yaşanıyor ve olağanüstü hadiseler hız kesmeden devam ediyor. İktisadi krizler, salgın hastalıklar, kuraklıklar, depremler, seller, yangınlar, fert ve cemiyet planında giderek derinleşen ruhi buhran ve dahası… İçinde bulunduğumuz zaman diliminde yaşadığımız olayların seyrine bakarak, merhum Üstadımız Necip Fazıl’ın bundan yaklaşık kırk sene evvelinde haber verdiği ve bir kitap olarak sunduğu ‘’Dünya Bir İnkılap Bekliyor’’ tezini ürpererek yeniden hatırlıyoruz. Bugün artık inkarı kabil olmayan gerçek şu ki; Dünya yeni bir nizama gebedir. Şarktan garba, şimalden cenuba kadar tüm dünyaya uzanan problemler silsilesi dünyaya kendini yenilemesinin gerektiğini ihtar etmektedir. Aleni olarak görüyoruz ki beşeriyetin en gözde ideolocyaları; komünizm, sosyalizm, liberalizm ve cumhuriyet yıkım eşiğine gelerek tepetaklak olmuştur. Ünlü İngiliz tarihçisi Joseph Toynbee’de «İstikbâl İslamındır, tecrübe etmediğimiz bir o kalmıştır!» diyerek, bu hakikati tasdikleyici bir tespitte bulunur. Evet; insanlığın iptal edilmiş hislerini iade edecek, toplumu yeniden imal edecek, mutlak bir inkılaba hasretiz. Gerçekleşmesini mukadder olarak gördüğümüz bu kıtalar çapındaki inkılabın da İslam olacağını söylüyoruz.

Allah Teala buyuruyor ki: “Ben insanı eşya ve hadiselere hâkim olması, onları teshir etmesi için kendime hâlife olarak yarattım.” Müslüman eşya ve hadiseleri kontrol altına almak, onlara İslam'ın emrettiği şekilde tahakküm etmekle mükelleftir. Bugün milyonlarca kadın bu sefih düzenin yol açtığı haksızlıklar neticesinde bedenini satmak zorunda kalıyorsa, milyonlarca çocuk çöplerden kuru ekmek toplayıp dilenmek zorunda kalıyorsa; bunun vebali küçük menfaat hesaplarıyla sömürü düzeninin ayakta kalmasını sağlayan kimselerdedir. Çıkar duygusu gözlerimizi öylesine bürümüş ki, yaşadığımız düzenin bir ‘’leş’’ hâline geldiğinin farkında dahi değiliz. Bugün yaşadığımız topraklar Batı emperyalizmi tarafından işgal edilmişken bunun sancısını duymayan, bağımsızlık hasretiyle yürekleri yanmayan Müslümanlara da veyl olsun. İslam'ın ‘’oluş’’ ve ‘’fetih’’ çağının bütün haşmetiyle eşikte beklediği ve ‘’ya ol, ya öl’’ ihtarının her dönemden fazla bugünü muhatap seçtiği şu kargaşa ortamı, zifiri karanlıklardan aydınlığa erişeceğimizin müjdesini hissettirmektedir.

Zilletin şeref, fuhşun namus, zulme boyun eğmenin hoşgörü, geyik muhabbetlerinin diyalog sayıldığı ve Necip Fazıl'ın ifadesiyle "elmasın mahcup, ziftin mağrur" gezdiği kokuşmuş bir devrin kapıları artık kapanmaktadır. Beşeriyetin hakkını en adil ölçüler içinde alacağı, ürünün ve emeğin kutsanacağı çağlar üstü mutlak nizama doğru adım adım ilerlemekteyiz. İnkılap şuurumuzun daim diri olması temennisiyle…