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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfının tanıtımı ve "Şule" belgeseli gösterimi programına katılıyor.
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfının tanıtımı ve "Şule" belgeseli gösterimi programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır." dedi.

Erdoğan, "Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir." ifadelerini kullandı.

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