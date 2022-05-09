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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız." dedi.

Suriyeliler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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