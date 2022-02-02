Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin, "Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün." dedi.

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