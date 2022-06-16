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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Seçim sürecinde her hafta bizim için hazine kıymetinde. Sahayı sıkı tutmalıyız. Üye sayısı 11 milyonu geçen partide elbette bireysel davranışlarıyla sıkıntı çıkaranlar olabilir. Onları geri plana hemen çekmeliyiz. AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu ile iletişim kurmalıdır. Telefonuna ulaşılamayan AK Parti yönetici olamaz. İnsanlarla gönülden gönüle muhabbet kurmayan kişi AK Parti'yi temsil edemez. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet etmek için gece gündüz durmayan AK Parti'de olamaz. 

Milli iradenin muhafızı olan AK Parti'nin kaderiyle milletin kaderi etle tırnak gibi iç içe geçmiştir. Hiçbir şahsi menfaat hesabı, hiçbir kapris bu ilmi vizyonun önüne geçemez. Darbecilerin gücü yetmeyen bu partiye kendi içinden yaralayacak kimseye eyvallah etmeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum. 

"SEÇİM ÖNCESİ SEÇİMİ KAZANACAĞIZ"

Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bu oy aynı zamanda üye üye üye. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. 

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