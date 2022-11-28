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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması bekleniyor

Milyonlarca EYT’li ile sözleşmelilerin gözü kulağı Beştepe’de. Kabine’yi Beştepe’de toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesinin kapsamını açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması bekleniyor

Toplam sayıları milyonları bulan EYT’li ve sözleşmelilerin gözü kulağı Beştepe’de. Kabine’yi Beştepe’de toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması daha doğrusu düzenlemelerin kapsamını açıklaması bekleniyor. 

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada,  kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ilan etmişti.

Bakan’ın işaret ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı Beştepe’de başladı. Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde sözleşmelilere kadro çalışmasının ele alınması bekleniyor. Toplantıda ayrıca EYT'de son durumun gözden geçirileceği ifade ediliyor. 

Toplantıda Bakan Bilgin'in EYT ve sözleşmelilere kadro konularında hazırladıkları çalışmalar hakkında kurula bilgi vermesi bekleniyor. Ardından kamuoyuna çalışmalarla ilgili bilgi verilecek. 

Şimdi tüm gözler EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumunun görüşülerek son şekillerinin verilmesi beklenen toplantı sonrası bir açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmiş durumda.

Peki taşeron işçiler, sözleşmeliler kadroya geçince ne gibi haklar elde edecek? Düzenlemeler kimleri kapsayacak? Bu konularda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademisyenlerinden Tarkan Zengin’den önemli değerlendirmeler geldi.  

Tarkan Zengin, Hükümet’in çalışanları temsil eden sendikalar ile görüşmeler yaptığını, onların taleplerinin alındığını ve bunların değerlendirildiğini belirterek “Neticede ortaya bir kanun teklifi çıkacak” dedi.

Burada çalışanların temel beklentisinin herhangi bir sınırlamaya tabii tutulmadan tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi olduğunu vurgulayan Zengin, şöyle devam etti: “Bunun olup olmayacağını göreceğiz ancak bugün bir açıklama yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Bakanlar Kurulu gündeminde sözleşmeli personel maddesinin bulunduğunu biliyoruz. Bakanlar Kurulu’nda bir karar verilirse Sayın Cumhurbaşkanımız millete sesleniş konuşması sırasında buna da değinebilir. 3600 ek gösterge yapıldıktan sonra ikinci sırada olan çalışmanın sözleşmeli personel olduğu belirtilmişti. EYT düzenlemesinin de daha sonra olacağını ifade edebiliriz.”


 

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